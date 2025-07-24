ТАСС узнал, что пропавший Ан-24 не подавал сигналов о проблемах
Пассажирский Ан-24, пропавший в Амурской области, не подавал сигналов о проблемах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Утром 24 июля перестал выходить на связь пассажирский Ан-24. Борт авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
Как позднее сообщил губернатор региона Василий Орлов, на борту самолета Ан-24 находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа. Для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства, заявил губернатор.
Спасатели отправились на поиски пропавшего самолета, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.
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