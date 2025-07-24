ТАСС узнал, что пропавший Ан-24 не подавал сигналов о проблемах

Самолет Ан-24 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Пассажирский Ан-24, пропавший в Амурской области, не подавал сигналов о проблемах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Утром 24 июля перестал выходить на связь пассажирский Ан-24. Борт авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Как позднее сообщил губернатор региона Василий Орлов, на борту самолета Ан-24 находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа. Для поисков воздушного судна задействованы все необходимые силы и средства, заявил губернатор.

Спасатели отправились на поиски пропавшего самолета, сообщил амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.