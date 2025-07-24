Спасатели обследовали с воздуха место крушения Ан-24

Спасатели не смогли обнаружить с воздуха выживших при крушении Ан-24

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Спасатели при обследовании с воздуха места крушения Ан-24 в Амурской области не обнаружили выживших. Об этом РБК сообщили в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«Но это осмотр с воздуха», — сообщили там.

Спасатели следуют к месту происшествия — уже выдвинулись силы в количестве 25 человек.

«А вертолет Росавиации, который обнаружил этот самолет упавший, его задача сейчас — найти место, где высадить группу, чтобы эта группа могла на земле обследовать место крушения. Возможно, высадка уже есть. У нас нет данных», — говорится в сообщении.

Утром 24 июля в Амурской области с экранов радаров пропал самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Позднее его обломки обнаружили в 15 км от города Тынды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное возможное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа.