МЧС открыло горячую линию после обнаружения пропавшего Ан-24

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии после обнаружения пропавшего самолета Ан-24, сообщил губернатор Василий Орлов в телеграм-канале.

Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил ранее Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.

По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них 5 детей — и 6 членов экипажа.

Следственные действия проводятся в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение, сообщил СК на транспорте ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Фрагменты упавшего в Приамурье Ан-24 разбросаны на большой площади, сообщили агентству в оперативных службах.