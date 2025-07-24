МЧС открыло горячую линию после обнаружения пропавшего Ан-24
Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии после обнаружения пропавшего самолета Ан-24, сообщил губернатор Василий Орлов в телеграм-канале.
Ан-24 был найден экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил ранее Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.
По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира — из них 5 детей — и 6 членов экипажа.
Следственные действия проводятся в авиакомпании «Ангара», чей самолет потерпел крушение, сообщил СК на транспорте ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.
Фрагменты упавшего в Приамурье Ан-24 разбросаны на большой площади, сообщили агентству в оперативных службах.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ