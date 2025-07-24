На месте крушения Ан-24 начался пожар

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На месте крушения самолета Ан-24 нашли фюзеляж, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России

«Происходит загорание», — рассказали в ведомстве.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал в Амурской области. Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета.

На борту самолета, как информировал губернатор Василий Орлов, были 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи Ан-24.

Последняя проверка авиакомпании «Ангара» проводилась Ространснадзором в июле 2025 года, следует из базы данных, с которой ознакомился ТАСС.