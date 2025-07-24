Росавиация отправила спасательный самолет на поиски пропавшего Ан-24
Росавиация в координации с МЧС России и другими службами начала поиски пропавшего самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации.
В район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»).
По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа, сообщил губернатор Василий Орлов. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства, отметил он.
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области, сообщили в СУ СК России на транспорте.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ