Росавиация отправила спасательный самолет на поиски пропавшего Ан-24

Самолет Ан-24 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Росавиация в координации с МЧС России и другими службами начала поиски пропавшего самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Воздушное судно совершало рейс из Благовещенска в Тынду. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации.

В район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында (входит в состав подведомственного агентству ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»).

По предварительным данным, на борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа, сообщил губернатор Василий Орлов. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства, отметил он.

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области, сообщили в СУ СК России на транспорте.