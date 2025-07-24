Спасатели назвали осложняющий фактор при поиске Ан-24 в Амурской области
Тайга осложняет поиски пропавшего в Амурской области самолета, основные работы ведутся с воздуха, сообщили ТАСС оперативные службы.
На поиски самолета Ан-24 в Амурской области вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации, рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, сообщил губернатор Василий Орлов.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи пассажирского самолета в Амурской области, сообщили в СУ СК России на транспорте.
По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, при заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после чего связь с ним была утеряна.
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