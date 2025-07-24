Аэропорт Грозный возобновил работу
В аэропорту Грозный (Северный) сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Ограничения в аэропорту действовали на протяжении примерно 40 минут — с 3:11 мск до 3:53 мск. Ранее работу приостанавливала воздушная гавань Сочи. Ограничения сняли спустя четыре часа, меры действовали с 23:08 мск до 3:05 мск.
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