Аэропорт Грозный возобновил работу

В аэропорту Грозный (Северный) сняли ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения в аэропорту действовали на протяжении примерно 40 минут — с 3:11 мск до 3:53 мск. Ранее работу приостанавливала воздушная гавань Сочи. Ограничения сняли спустя четыре часа, меры действовали с 23:08 мск до 3:05 мск.