В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 3:05 мск.
Аэропорт приостановил свою работу в 23:08 мск 23 июля. Ограничения действовали около четырех часов. Соответствующие меры в российских аэропортах вводят на фоне угроз атаки беспилотников.
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