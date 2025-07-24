В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 3:05 мск.

Аэропорт приостановил свою работу в 23:08 мск 23 июля. Ограничения действовали около четырех часов. Соответствующие меры в российских аэропортах вводят на фоне угроз атаки беспилотников.