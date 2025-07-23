Аэропорт Сочи временно ограничил полеты

Аэропорт Сочи приостановил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угроз атаки беспилотников. В прошлый раз аналогичные меры вводили в сочинской воздушной гавани в 9 утра по московскому времени 23 июля. Сколько они действовали, представитель Росавиации не уточнил.