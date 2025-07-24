В аэропорту Грозный ввели ограничения на полеты

Аэропорт Грозный (Северный) ввел ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее ограничения вводили в аэропорту Сочи. Их сняли спустя четыре часа, меры действовали с 23:08 мск до 3:05 мск. Как повторяет Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.