В аэропорту Калуги ввели ограничения
В калужском аэропорту Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщили власти региона. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что угроза атаки дронов действует в Липецке, Ельце и районах, а также в Долгоруковском районе.
Также уведомление об опасности атаки беспилотников в Ростовской области и Краснодарском крае появилось в приложении МЧС России.
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