В аэропорту Калуги ввели ограничения

В калужском аэропорту Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, сообщили власти региона. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что угроза атаки дронов действует в Липецке, Ельце и районах, а также в Долгоруковском районе.

Также уведомление об опасности атаки беспилотников в Ростовской области и Краснодарском крае появилось в приложении МЧС России.