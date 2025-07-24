PDI узнал, что Армения, Азербайджан и США одобрили проект «Мост Трампа»

Армения, Азербайджан и США одобрили «Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа», сообщает испанский портал Periodista Digital со ссылкой на документ.

Меморандум предусматривает реализацию транспортного коридора длиной 42 км через Сюникскую область Армении. Этот коридор соединит Азербайджан с анклавом Нахичевань, расположенным между границами Армении и Ирана.

В документе также говорится, что Армения сохраняет свой суверенитет в этом регионе. Однако транспортным коридором будет управлять частная американская компания, получившая соответствующую лицензию. При этом Армения будет получать 30% доходов, а американская компания 40% выручки.

Кроме этого, меморандум предусматривает размещение сил США на территории Армении, которые будут принадлежать частной военной компании численностью в 1 тыс. бойцов. Они будут отвечать за безопасность в транспортном коридоре и смогут применять силу «для сохранения целостности коридора».

После войны 2020 года Баку требует от Еревана восстановить транспортное сообщение в Сюникской область. Сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно только самолетом или в объезд через Иран.

В настоящее время Азербайджан строит на своей территории инфраструктуру, с которой будет связан проект Зангезурского коридора через Сюникскую область Армении. При этом строительство самого коридора не ведется.

Премьер Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Зангезурского коридора не будет. Армения заменит проект на «Перекресток мира».

В середине июля посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак заявил, что США готовы взять планируемый Зангезурский коридор в аренду на 100 лет, если это поможет переговорам Армении и Азербайжана. Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян в ответ сказала, что передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается.