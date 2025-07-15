Где в Армении Зангезурский коридор, который хотят арендовать США. Карта

В США заявили о готовности арендовать Зангезурский коридор на 100 лет, если это поможет продвинуть переговоры между Армений и Азербайджаном. Где он проходит — на карте РБК

Строительство железнодорожной линии Горадиз — Агбенд (Фото: ЗАО «Азербайджанские железные дороги»)

Зангезурский коридор — проект дороги, которая должна соединить две части Азербайджана — от страны отделена Нахичеванская Автономная Республика — через Сюникскую область Армении.

В советское время транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью осуществлялось по автомагистрали и Закавказской железной дороге, но после Первой карабахской войны дорогу разобрали. Сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно только самолетом или в объезд через Иран.

После войны 2020 года Баку требует от Еревана требует восстановить транспортное сообщение на этом участке. В настоящее время Азербайджан строит на своей территории инфраструктуры, с которой будет связан Зангезурский коридор. При этом строительство самого коридора не идет.