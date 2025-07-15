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Инфографика РБК ,  
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Где в Армении Зангезурский коридор, который хотят арендовать США. Карта

Появилась карта с Зангезурским коридором, который хотят арендовать США
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Инфографика РБК
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В США заявили о готовности арендовать Зангезурский коридор на 100 лет, если это поможет продвинуть переговоры между Армений и Азербайджаном. Где он проходит — на карте РБК
Строительство железнодорожной линии Горадиз &mdash; Агбенд
Строительство железнодорожной линии Горадиз — Агбенд (Фото: ЗАО «Азербайджанские железные дороги»)

Зангезурский коридор — проект дороги, которая должна соединить две части Азербайджана — от страны отделена Нахичеванская Автономная Республика — через Сюникскую область Армении.

В советское время транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью осуществлялось по автомагистрали и Закавказской железной дороге, но после Первой карабахской войны дорогу разобрали. Сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно только самолетом или в объезд через Иран.

После войны 2020 года Баку требует от Еревана требует восстановить транспортное сообщение на этом участке. В настоящее время Азербайджан строит на своей территории инфраструктуры, с которой будет связан Зангезурский коридор. При этом строительство самого коридора не идет.

США захотели арендовать Зангезурский коридор на 100 лет
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Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

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София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова
Армения Азербайджан Зангезурский коридор
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