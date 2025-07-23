Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились продолжить контакты

Представители делегации РФ во главе с Владимиром Мединским вышли к СМИ после третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: Надежда Сережкина / РБК)

Россия и Украина договорились продолжить контакты, заявил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

«Позиции [в мирных меморандумах от каждой стороны] достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих», — сказал Мединский.

Третий раунд переговоров состоялся 23 июля, встреча продлилась около часа.

Москва передала Киеву свой проект меморандума на втором раунде переговоров 2 июня, Украина сделала это раньше.

Россия тогда заявила, что прекратить огонь можно только двумя способами: либо Украина выведет свои силы с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отведет их от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо Украина выполнит десять пунктов, среди которых «пакетное предложение» из десяти пунктов — запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, прекращение зарубежных поставок оружия.

Президент Владимир Зеленский назвал требования ультиматумом. Украина в своем меморандуме прописала, что территориальные приобретения России с 2014 года не могут быть международно признаны и обсуждать это нужно только после прекращения огня. Украина также потребовала полного и безоговорочного прекращения огня.