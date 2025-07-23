Третий раунд переговоров России и Украины. Спецэфир телеканала РБК
Российская и украинские делегации провели в стамбульском дворце Чираган третий раунд переговоров. Предыдущие состоялись в мае и июне. Перед встречей главы делегаций - помощник президента России Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели двусторонюю встречу.
Итоги переговоров обсуждаем с экспертами в эфире телеканала РБК.
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