Спецэфир телеканала РБК о третьем раунде переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров России и Украины. Спецэфир телеканала РБК

Российская и украинские делегации провели в стамбульском дворце Чираган третий раунд переговоров. Предыдущие состоялись в мае и июне. Перед встречей главы делегаций - помощник президента России Владимир Мединский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели двусторонюю встречу.

Итоги переговоров обсуждаем с экспертами в эфире телеканала РБК.