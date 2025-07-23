Глава украинской делегации Умеров прибыл к месту переговоров. Видео
Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где запланирована встреча, передает корреспондент РБК.
Умеров прибыл на автомобиле отдельно от остальных членов делегации Украины.
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