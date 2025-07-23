Мединский прибыл в Стамбул в поло Putin Team
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул в поло бренда Putin Team Russia. Трансляцию вел РБК.
Переговоры должны начаться в Стамбуле в 19:00 по мск 23 июля, сообщила ранее пресс-служба администрации президента Турции.
Putin Team Russia (PTR) — российский технологичный бренд одежды для спорта, активного отдыха и повседневной жизни.
Первоначально Putin Team зародился не как торговая марка одежды, а как социальное движение.
В 2017 году хоккеист Александр Овечкин объявил о создании Putin Team — неформального объединения спортсменов, артистов и обычных граждан, поддерживающих политику Владимира Путина.
В Кремле предрекли сложности в третьем раунде переговоров. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших — это уже результативность», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Предыдущие встречи делегаций прошли в мае и июне. Тогда стороны договорились об обмене пленными и телами погибших военных. Также Москва и Киев передали друг другу версии меморандумов об урегулировании конфликта.
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