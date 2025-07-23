 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры в Стамбуле ,  
0 

Мединский прибыл в Стамбул в поло Putin Team

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Владимир Мединский (в центре)
Владимир Мединский (в центре) (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский прибыл в Стамбул в поло бренда Putin Team Russia. Трансляцию вел РБК.

Переговоры должны начаться в Стамбуле в 19:00 по мск 23 июля, сообщила ранее пресс-служба администрации президента Турции.

Putin Team Russia (PTR) — российский технологичный бренд одежды для спорта, активного отдыха и повседневной жизни.

Первоначально Putin Team зародился не как торговая марка одежды, а как социальное движение.

В 2017 году хоккеист Александр Овечкин объявил о создании Putin Team — неформального объединения спортсменов, артистов и обычных граждан, поддерживающих политику Владимира Путина.

В Кремле предрекли сложности в третьем раунде переговоров. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел погибших — это уже результативность», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предыдущие встречи делегаций прошли в мае и июне. Тогда стороны договорились об обмене пленными и телами погибших военных. Также Москва и Киев передали друг другу версии меморандумов об урегулировании конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Владимир Мединский Putin Team Стамбул
Материалы по теме
Глава украинской делегации Умеров прибыл к месту переговоров. Видео
Политика
Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина на переговорах
Политика
Делегации прибыли на третий раунд переговоров России и Украины в Турции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 19:13
Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна Политика, 19:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:56
Главы делегаций Москвы и Киева начали встречу тет-а-тет в Стамбуле Политика, 19:55
Шадаев рассказал о 56 людях, на которых оформлены 1,2 млн сим-карт Политика, 19:53
Может ли реформа Зеленского привести к прекращению помощи ЕС Киеву Политика, 19:47
Буданов заявил об отсутствии «врагов Украины» в команде Трампа Политика, 19:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию Политика, 19:38
ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы Политика, 19:32
World Sailing допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе Спорт, 19:31
Адвокат главреда Baza начал готовить апелляцию на его арест Общество, 19:21
Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена Политика, 19:20
В Севастополе прозвучала воздушная тревога Политика, 19:17
Делегация России прибыла во дворец Чираган для переговоров с Украиной Политика, 19:05