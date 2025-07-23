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Переговоры в Стамбуле ,  
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В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не ждут простого разговора и каких-то конкретных результатов от предстоящего третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каких итогов ожидает Россия от сегодняшней встречи делегаций.

«Пока, естественно, об этом говорить вряд ли возможно. Естественно, никто легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет сложный разговор», — заявил он, передает корреспондент РБК.

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров
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По словам Пескова, проекты меморандумов двух стран «диаметрально противоположные».

Российская делегация в 11:20 вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров. Они запланированы 23 июля в 19:00 мск.

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Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Александр Рекун
Кремль Дмитрий Песков Россия Украина переговоры в Стамбуле
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