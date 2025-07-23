Огромная черная туча над Москва-Сити попала на видео

Надвигающаяся на Москву гроза попала на видео

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В соцсетях появились кадры огромной дождевой тучи, закрывшей небо над центральными районами Москвы. Автор снял свое видео из окна одной из башен «Москва-Сити».

«Вид из Москва-Сити на предстоящий ураган в столице» — сообщает подпись под видео.

Позднее жители Кунцево выложили видео мощного дождя в своем районе. Ливень сопровождают сильные порывы ветра.

Москвичи в соцсетях сообщают, что дожди начались и в других районах столицы. При этом температура воздуха держится у отметок +25–27 °C.

О грозе с ливнем и порывистым ветром днем в среду, 23 июля, предупредило МЧС Москвы. Прогноз актуален до 21:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что практически всю рабочую неделю, с 21 по 24 июля, в столице будут идти дожди. Они прекратятся только к пятнице.

Сухая и жаркая погода вернется в Москву в предстоящие выходные, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Днем в столице будет от +25 до +27 °C, в области — от +23 до +28 °C.