Синоптик предупредила москвичей о жаре на выходных

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На выходных в Москву вернется жара, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода начнет улучшаться с пятницы — синоптик прогнозирует переменную облачность без существенных дождей. В субботу, воскресенье и понедельник осадков и вовсе не будет.

«Поэтому уже с пятницы при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а в субботу, воскресенье и понедельник вообще на все сутки без осадков», — сказала она.

Позднякова уточнила, что на выходных температура в Москве будет составлять от +25 до +27 градусов, в регионе — от +23 до +28. Ночью она опустится до +15–17 градусов в Москве, а в регионе — до +12–17 градусов.

«Для Москвы максимальная температура выше 25 градусов уже относится к отметке «жаркая погода». Так что можно рассчитывать, что в Москву жаркая погода в выходные дни вернется», — заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что практически всю рабочую неделю с 21 по 24 июля в столице пройдут дожди, которые прекратятся только к пятнице.

В четверг, по его прогнозу, температура составит от +25 до +28 градусов, а в пятницу — от +26 до +29 градусов.