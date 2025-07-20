Синоптик рассказал о дождях и грозах в Москве на следующей неделе
В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и грозы, их вероятность особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«В Москве на предстоящей рабочей неделе без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше — в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя», — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптика, в понедельник и вторник температура воздуха в Москве составит от 22 до 25 градусов, в среду и четверг — от 25 до 28 градусов, в пятницу — от 26 до 29 градусов. Ночью в течение рабочей недели прогнозируется температура от 16 до 19 градусов.
Также, по словам Леуса, в Санкт-Петербурге продолжится положительная температурная аномалия, начавшаяся 12 июля. Температура воздуха днем с 21 по 25 июля составит от 24 до 30 градусов.
По данным Гидрометцентра, в Москве действует желтый уровень погодной опасности. До 21:00 мск 21 июля ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов