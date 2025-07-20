Синоптик рассказал о дождях и грозах в Москве на следующей неделе

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и грозы, их вероятность особенно велика в первые два дня недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«В Москве на предстоящей рабочей неделе без дождей обойдется лишь в пятницу. Больше их ожидается в понедельник и вторник, меньше — в среду и четверг, вероятность гроз также выше в первые два дня недели, но и затем их полностью исключать нельзя», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, в понедельник и вторник температура воздуха в Москве составит от 22 до 25 градусов, в среду и четверг — от 25 до 28 градусов, в пятницу — от 26 до 29 градусов. Ночью в течение рабочей недели прогнозируется температура от 16 до 19 градусов.

Также, по словам Леуса, в Санкт-Петербурге продолжится положительная температурная аномалия, начавшаяся 12 июля. Температура воздуха днем с 21 по 25 июля составит от 24 до 30 градусов.

По данным Гидрометцентра, в Москве действует желтый уровень погодной опасности. До 21:00 мск 21 июля ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с.