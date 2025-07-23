Фанаты Оззи Осборна создали мемориал в его родном Бирмингеме. Видео
Поклонники Оззи Осборна организовали стихийный мемориал на знаменитой скамейке Black Sabbath в родном городе музыканта Бирмингеме в Великобритании. На импровизированном памятнике появились цветы с различными записками.
«Спасибо тебе за музыку!» — написали фанаты.
Кроме того, в городе установили большой экран с колонками, через которые транслировали главные хиты Осборна, чтобы поклонники могли слушать и подпевать его легендарным композициям.
22 июля семья Оззи Осборна сообщила о смерти музыканта в возрасте 76 лет. В начале июля Осборн дал последний концерт в родном Бирмингеме с оригинальным составом Black Sabbath — группы, которую он помог создать. Выступление прошло на фестивале Back To The Beginning, где также играли Metallica, Slayer, Tool, Gojira и другие известные исполнители.
В феврале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона, которую Осборн связывал с врачебной ошибкой — повреждением нервных окончаний во время операции на шее.
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