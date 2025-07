Оззи Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме

Рок-певец Оззи Осборн дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщает газета The Independent.

На сцену вместе с Озборном вышли музыканты группы Black Sabbath, одним из основателей которой он является. Коллектив выступил на фестивале «Back To The Beginning»: участие в нем также приняли группы Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, музыканты Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст (Limp Bizkit) и другие исполнители.

Концерт длился более десяти часов.

Материал дополняется