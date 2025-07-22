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Умер Оззи Осборн

Ему было 76 лет. Недавно Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с Black Sabbath, одним из основателей которой он был. «Вы не представляете, что я чувствую», — заявил он фанатам. У него была болезнь Паркинсона
Оззи Осборн
Оззи Осборн (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News.

«С грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что сегодня утром ушел из жизни наш любимый Оззи Осборн. Он был со своей семьей и окружен любовью», — говорится в заявлении его семьи.

После сообщения о смерти музыканта группа Metallica опубликовала в X фотографию с ним и эмодзи с разбитым сердцем.

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В начале июля Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме вместе с оригинальным составом группы Black Sabbath, одним из основателей которой он был. Коллектив выступил на фестивале Back To The Beginning. На сцену также вышли Metallica, Slayer, Tool, Gojira, Alice in Chains, музыканты Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N’Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст (Limp Bizkit) и др.

Выступая на стадионе «Вилла Парк» — своего любимого футбольного клуба «Астон Вилла», Осборн сказал фанатам: «Вы не представляете, что я чувствую, — благодарю вас от всего сердца».

Умер Оззи Осборн
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В феврале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за состояния здоровья. В 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Заболевание он объяснял врачебной ошибкой: во время операции на шее ему повредили нервные окончания.

Осборн и Black Sabbath считаются пионерами хэви-метала. Музыкант прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train, Changes и др.

Он также снимался в реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV. Это шоу о домашней жизни Осборна, его жены Шэрон, их детей Келли и Джека и потом приемного сына Роберта Маркато, оно выходило с 2002 по 2005 год.

За свою карьеру Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла в США — как в составе Black Sabbath, так и как сольный исполнитель.

У него есть звезды на голливудской Аллее славы и на Брод-Стрит в Бирмингеме. Осборн — обладатель пяти премий «Грэмми».

У музыканта остались жена Шэрон и дети Эйми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли и внуки.

Оззи Осборн (настоящее имя — Джон Майкл Осборн) родился в Бирмингеме 3 декабря 1948 года. После окончания школы он пытался построить музыкальную карьеру и оказался в группе с Гизером Батлером, будущим бас-гитаристом и автором песен Black Sabbath.

Эта группа распалась, а Осборн и Батлер присоединились к Тони Айомми и Биллу Уорду в новой группе, которая выступала под разными названиями (в том числе Earth) и в итоге стала называться Black Sabbath. То же название имела песня из первого альбома группы, выпущенного в 1970 году.

Отношения Осборна и Айомми со временем портились, и в 1979 году музыкант покинул группу. К тому моменту она уже записала несколько альбомов, хотя несколько раз распадалась.

Спустя короткое время Осборн начал сольную карьеру. Впоследствии вышло несколько концертных альбомов, а также один студийный (20-й) в 2013 году, получивший название «13».

Осборн выпустил более десяти студийных альбомов и синглов, несколько концертных альбомов и сборников.

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Теги
Елена Чернышова
Оззи Осборн Black Sabbath музыка Великобритания болезнь Паркинсона
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