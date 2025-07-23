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Политика ,  
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Турция и Азербайджан подписали меморандум по военной безопасности

Закир Гасанов и&nbsp;Яшар Гюлер
Закир Гасанов и Яшар Гюлер (Фото: Минобороны Турции)

Министры обороны Турции и Азербайджана Яшар Гюлер и Закир Гасанов подписали в Стамбуле меморандум, направленный на укрепление военной безопасности. Об этом сообщило турецкое Минобороны в социальной сети Х.

«По итогам переговоров обеими сторонами был подписан «Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности», — говорится в сообщении.

Также Минобороны Азербайджана заключило соглашение о логистической поддержке и поставках с турецким производителем беспилотников Baykar.

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На сайте оборонного ведомства Азербайджана сказано, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах. Во время встречи также были затронуты актуальные вопросы региональной безопасности и темы, представляющие взаимный интерес.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора, связывающего основную часть Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой, стратегическим событием. Он подчеркнул, что коридор станет частью международного транспортного маршрута — Среднего коридора, соединяющего Европу и Китай через Турцию, Каспий и Центральную Азию. По состоянию на июль 2025 года, Азербайджан активно ведет строительство на своей территории инфраструктуры, с которой будет связан коридор.

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Теги
Евгений Вахляев
Минобороны Турции Азербайджан меморандум военное сотрудничество
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