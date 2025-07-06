Эрдоган назвал стратегическим событием открытие Зангезурского коридора

Зангезурский коридор имеет стратегическое и экономическое значение, а его открытие создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона в целом, заявил журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

Эрдоган подчеркнул, что коридор станет частью международного транспортного маршрута — Среднего коридора, соединяющего Европу и Китай через Турцию, Каспий и Центральную Азию.

«Открытие Зангезурского коридора станет стратегическим событием для Среднего коридора. <...> Самое главное здесь — это Зангезурская линия. Эта линия также включает в себя железнодорожную систему. По этой причине значение Зангезурской линии в грузовых перевозках возрастает и будет возрастать», — отметил турецкий президент.

Он добавил, что маршрут пройдет через турецкий Игдыр, создаст связь с Нахичеванью и будет способствовать развитию грузовых и пассажирских перевозок. Также Эрдоган подчеркнул, что проект получил поддержку со стороны Азербайджана.

Зангезурский коридор — проект создания логистического маршрута через Сюникскую область Армении для коммуникации между западными районами Азербайджана и его Нахичеванской Автономной Республикой.

В конце июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, его заменит «Перекресток мира».

«Перекресток мира» — транспортно-логистический проект правительства Армении, созданный с целью разблокировки транспортного сообщения в регионе Южного Кавказа, в том числе с Азербайджаном и Турцией.

По словам Пашиняна, для Турции важна повестка «Среднего коридора» — маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию, Кавказ и Турцию. В него может войти и «Перекресток мира» в Армении.