Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4

Турция представила на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, сообщает агентство «Анадолу».

Компания Roketsan, занимающаяся оборонной промышленностью, показала шесть передовых систем, среди которых Tayfun Block-4.

Баллистическая ракета Tayfun Block-4 — это гиперзвуковая версия ракеты Tayfun, самой дальнобойной баллистической ракеты национального производства Турции. Гиперзвуковое оружие есть у ряда стран, например, у Китая, США. В арсенале России находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард». Последний способен маневрировать на траектории, что, по словам президента Владимира Путина, делает его «практически неуязвимым» для систем противоракетной обороны.

Новая версия Tayfun весом более 7 т с многоцелевой боевой частью сможет уничтожать многочисленные стратегические цели, такие как системы ПВО, пункты управления, военные ангары и критически важные военные объекты, на расстоянии нескольких километров, говорится в заявлении Roketsan.

Ракета поражает цели с высокой точностью: отклонение не превышает 5 м, и развивает скорость свыше пяти Мах. Ее длина — около 10 м, диаметр 938 мм.

Roketsan представила еще несколько новых систем, среди которых ракета Atmaca, ракета класса «воздух-воздух» Gokbora и баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er.