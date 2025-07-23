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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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В Ереване назвали последствия проигрыша дела о национализации «Элсетей»

Правительство Армении ответило на решение суда по «Элсетям» Карапетяна
Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Офис компании &laquo;Электрические сети Армении&raquo;
Офис компании «Электрические сети Армении» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Власти Армении будут руководствоваться законодательством собственной страны в вопросе национализации компании «Электрические сети Армении». Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.

В нем говорится, что решение Стокгольмского суда касается других аспектов спора и не затрагивает цели, которые преследует армянская сторона.

Временный управляющий, по словам правительства, необходим для предотвращения возможного энергетического кризиса, защиты общественного порядка и безопасности, а также для выявления и предотвращения злоупотреблений в компании.

«Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений», — говорится в сообщении.

Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Элсетей»
Политика
Офис компании &laquo;Электрические сети Армении&raquo;

23 июля бизнесмен Самвел Карапетян выиграл у правительства Армении иск в Международном суде по делу о национализации «Электросетей Армении».

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал Ереван воздержаться от применения поправок, недавно принятых в парламенте страны, а также от дальнейших шагов по конфискации «Электросетей Армении».

Согласно решению суда, при отсутствии неотложных мер истцам будет трудно получить полное возмещение убытков, если они потеряют контроль над компанией или перестанут быть ее владельцами. Решение суда подлежит обязательному исполнению правительством Армении.

Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти, поводом к этому стали его заявления в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует Пашинян. До этого в доме у бизнесмена в Ереване провели обыски. После ареста власти заявили о решении национализировать принадлежащую ему компанию «Электрические сети Армении».

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Теги
Персоны
Александра Озерова
Армения Электросети Армении Самвел Карапетян законодательство национализация
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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