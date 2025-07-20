 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе запретили размещать данные о последствиях прилетов дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, вводящий запрет на распространение данных о военных объектах и последствиях атак дронов, за исключением официальных источников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства города.

«Запретить распространение сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и наводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения», — говорится в указе.

Также документ запрещает распространение в любом виде информации, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации боевого применения сил и средств Министерства обороны, а также сооружений систем связи, промышленности, мостов и портовых зон Севастополя.

Указ подписан 18 июля, он вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Снимавшего для ВСУ объект в Севастополе приговорили к 17 годам заключения
Политика

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий на территории региона распространять в СМИ, социальных сетях и мессенджерах данные, которые позволяют определить местоположение военных объектов и последствий взрывов. Он пояснил, что меры приняли для «обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов».

В марте 2024 года оперативный штаб Курской области запретил распространять фото и видео о дислокации армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах в регионе.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
указ Севастополь дроны Вооруженные силы
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Приказавшему обстрелять пляж в Севастополе командиру ВСУ заочно дали срок
Политика
Жителей Севастополя начнут оповещать о морской опасности
Политика
В Севастополе возбудили дело о хищении 176 млн руб. на гособоронзаказе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Политика, 17:04
Бизнес поспорил с даными о массовом потоке туристов из ЕС в Калининград Общество, 16:59
Зеленский ввел санкции против журналистки Юлии Латыниной Политика, 16:53
В Севастополе запретили размещать данные о последствиях прилетов дронов Политика, 16:42
Бублик впервые в карьере стал чемпионом на грунтовом покрытии Спорт, 16:11
В Челябинской области осквернили аллею с именами бойцов военной операции Политика, 16:03
В трех московских аэропортах временно ограничили полеты Политика, 16:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Зеленский заявил о желании Украины взыскать с России $6,9 млрд Политика, 15:54
Рейс Москва — Минводы приземлился после почти 20 часов задержки Политика, 15:46
В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту Общество, 15:39
«Барселона» установила рекорд клуба по продажам футболок Ямаля Спорт, 15:38
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома Политика, 15:35
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15