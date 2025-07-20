В Севастополе запретили размещать данные о последствиях прилетов дронов

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, вводящий запрет на распространение данных о военных объектах и последствиях атак дронов, за исключением официальных источников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства города.

«Запретить распространение сведений (за исключением официальных источников) о последствиях применения беспилотных (воздушных, подводных и наводных) судов и транспортных средств, ракет и (или) иных средств поражения», — говорится в указе.



Также документ запрещает распространение в любом виде информации, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации боевого применения сил и средств Министерства обороны, а также сооружений систем связи, промышленности, мостов и портовых зон Севастополя.

Указ подписан 18 июля, он вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ , запрещающий на территории региона распространять в СМИ, социальных сетях и мессенджерах данные, которые позволяют определить местоположение военных объектов и последствий взрывов. Он пояснил, что меры приняли для «обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов».

В марте 2024 года оперативный штаб Курской области запретил распространять фото и видео о дислокации армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах в регионе.