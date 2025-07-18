В Крыму запретили публиковать кадры последствий атак беспилотников

Фото: Reuters

На территории Республики Крым запретили распространять в СМИ, социальных сетях и мессенджерах данные, которые позволяют определить местоположение военных объектов и последствий взрывов, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.

Согласно решению, запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, географические координаты и иную информацию, благодаря которой можно определить:

Места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений;

Последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий;

Места детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.

Аксенов пояснил, что указ приняли для «обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов».



В 2024 году в Курской области запретили публиковать данные, раскрывающие подробности о действиях Вооруженных сил России. Согласно решению, запрещено распространять фото и видео о дислокации армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах. Кроме того, нельзя публиковать данные о местах обстрела или попаданиях снарядов, использовании оружия, средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».