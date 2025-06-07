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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о последствиях атаки дронов на Рязанскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

В Рязанской области в ночь на 7 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты несколько беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — говорится в сообщении.

Глава региона не уточнил количество уничтоженных беспилотников. По его сведениям, в результате атаки никто не пострадал.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников
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Фото:Минобороны России

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

За период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 дрона ВСУ.

Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.

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Теги
Плугина Ирина
Рязанская область Павел Малков беспилотники Военная операция на Украине
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