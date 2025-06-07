Губернатор сообщил о последствиях атаки дронов на Рязанскую область
В Рязанской области в ночь на 7 июня средствами противовоздушной обороны (ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты несколько беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — говорится в сообщении.
Глава региона не уточнил количество уничтоженных беспилотников. По его сведениям, в результате атаки никто не пострадал.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
За период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства ПВО уничтожили 82 дрона ВСУ.
Беспилотники были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Скандал Трампа и Маска стал публичным. Подробности
В Хабаровском крае опрокинулся автобус с детьми. Детали
Politico: Белый дом примет меры для решения конфликта между Маском и Трампом
Atlantic: Трамп выразил недовольство Зеленским из-за действий в отношении России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов