В Тульской области за ночь уничтожили 12 беспилотников

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над территорией Тульской области за ночь, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Пострадавших при атаке дронов нет, уточнил губернатор. Информацию о возможных повреждениях из-за падения обломков беспилотников уточняют власти.

До этого губернатор сообщал об уничтожении одного дрона в 00:34 мск. Повреждений зданий и инфраструктуры специалисты не зафиксировали.

Миляев добавил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

За вечер 22 июля силы ПВО сбили 51 дрон, сообщило Минобороны. Более половины дронов было нейтрализовано в Брянской области — 28 единиц. Еще 10 БПЛА сбили в Курской области, шесть — в Ростовской, четыре — в Орловской и по одному — в Калужской, Тульской и Липецкой.

На фоне угрозы атак ограничения ввели в двух российских аэропортах — в Нижнем Новгороде и Калуге.