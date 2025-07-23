Как в Киеве митингуют в поддержку антикоррупционного бюро. Видео
В соцсетях появилось видео с акции протеста в Киеве против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В НАБУ и САП заявили, что поправки «фактически уничтожают независимость» бюро и прокуратуры: согласно им, к примеру, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно.
НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.
На фоне решения Рады в крупных городах Украины 23 июля начались митинги, в частности, в Львове и Киеве. В украинской столице участие в акции протеста принимает мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший законопроект. Авторов инициативы он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм».
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