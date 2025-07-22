В центре Москвы во вторник выпала треть месячной нормы осадков
Во вторник в центральной части Москвы выпала треть июльской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«К 18:00 мск в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля», — написал Леус.
Он напомнил, что накануне, 21 июля, в центре столицы выпало более чем в три раза больше осадков — 92 мм. Всего с начала июля в центре Москвы выпало 184 мм осадков, или 219% от климатической нормы.
Леус добавил, что точное количество выпавших сегодня осадков будет известно после 21:00 мск.
Ранее дептранс Москвы на фоне сильных дождей сообщил о приостановке движения между «Багратионовской» и «Кунцевской» станциями на Филевской линии метрополитена.
Портал «Метеоновости» сообщил, что понедельник, 21 июля, стал в Москве самым дождливым днем с 1879 года. Из-за сильного ливня перекрывали движение на Волоколамском шоссе, проспекте Мира и на улице Тихая. Также в столице на 2,5 м поднялся уровень воды в реке Яузе, из-за чего затопило участок дороги под Ростокинским мостом.
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