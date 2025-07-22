 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В центре Москвы во вторник выпала треть месячной нормы осадков

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Во вторник в центральной части Москвы выпала треть июльской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«К 18:00 мск в центре города, на Балчуге, выпало еще 29 мм осадков, или треть (35%) от нормы июля», — написал Леус.

Он напомнил, что накануне, 21 июля, в центре столицы выпало более чем в три раза больше осадков — 92 мм. Всего с начала июля в центре Москвы выпало 184 мм осадков, или 219% от климатической нормы.

Леус добавил, что точное количество выпавших сегодня осадков будет известно после 21:00 мск.

Дожди нарушили график движения аэроэкспрессов в Домодедово
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее дептранс Москвы на фоне сильных дождей сообщил о приостановке движения между «Багратионовской» и «Кунцевской» станциями на Филевской линии метрополитена.

Портал «Метеоновости» сообщил, что понедельник, 21 июля, стал в Москве самым дождливым днем с 1879 года. Из-за сильного ливня перекрывали движение на Волоколамском шоссе, проспекте Мира и на улице Тихая. Также в столице на 2,5 м поднялся уровень воды в реке Яузе, из-за чего затопило участок дороги под Ростокинским мостом.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Погода Москва Дождь осадки
Материалы по теме
Дептранс рекомендовал москвичам не пользоваться электросамокатами в дождь
Общество
Синоптик рассказал о дождях и грозах в Москве на следующей неделе
Общество
Какие затруднения с транспортом возникли в Москве во время ливня
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 17:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
На Украине заявили о сложностях с призывом в ВСУ Политика, 21:03
В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик Общество, 21:02
Дума запретила прокат фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности» Политика, 20:41
Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом Спорт, 20:33
Министр иностранных дел Израиля прибыл в Киев Политика, 20:30
Трамп обвинил «главаря банды» Барака Обаму в госизмене Политика, 20:21
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Самолет Air India загорелся после приземления в Нью-Дели Общество, 20:20
Картаполов объяснил смысл круглогодичного призыва в армию Политика, 20:14
Прокуроры пришли на теплоход «Леонид Красин» после публикаций об инфекции Общество, 20:12
Верховный суд назвал дату прощания с Подносовой Общество, 20:10
Сумы и два района области остались без электроэнергии Политика, 20:07
В центре Москвы во вторник выпала треть месячной нормы осадков Общество, 20:05
«Зенит» отдал новичку РПЛ купленного за €5 млн российского защитника Спорт, 20:03