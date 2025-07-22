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В метро остановили движение на части Филевской линии из-за дождя

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Новости Москвы

В метро остановили движение на части Филевской линии из-за дождя
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Между «Багратионовской» и «Кунцевской» на Филевской линии метро Москвы приостановлено движение, сообщил дептранс. Это связано с обеспечением безопасности на фоне осадков.

Кроме этого, из-за ливня перекрыли движение на улице Ярцевская в районе дома 32 и на улице Малая Филевская в районе дома 14а. По данным дептранса, могут также произойти задержки наземного транспорта и изменения в некоторых маршрутах.

Позднее дептранс сообщил, что восстановили движение на участке «Кунцевская» — «Пионерская». Пока нет движения между станциями «Багратионовская» и «Пионерская». Для удобства по закрытому участку Филевской линии заработал маршрут от станции метро «Багратионовская» до станции метро «Кунцевская» с остановками у станций метро по пути.

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Филевская линия Движение поездов метрополитен Москва
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