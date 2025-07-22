В метро остановили движение на части Филевской линии из-за дождя
Между «Багратионовской» и «Кунцевской» на Филевской линии метро Москвы приостановлено движение, сообщил дептранс. Это связано с обеспечением безопасности на фоне осадков.
Кроме этого, из-за ливня перекрыли движение на улице Ярцевская в районе дома 32 и на улице Малая Филевская в районе дома 14а. По данным дептранса, могут также произойти задержки наземного транспорта и изменения в некоторых маршрутах.
Позднее дептранс сообщил, что восстановили движение на участке «Кунцевская» — «Пионерская». Пока нет движения между станциями «Багратионовская» и «Пионерская». Для удобства по закрытому участку Филевской линии заработал маршрут от станции метро «Багратионовская» до станции метро «Кунцевская» с остановками у станций метро по пути.
Понедельник, 21 июля, в Москве стал самым дождливым днем с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году.
Из-за непогоды перекрыли движение на Волоколамском шоссе, проспекте Мира и на улице Тихая. А на Каширском шоссе на проезжую часть сошел оползень.
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