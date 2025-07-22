МВД назвало «кодовые фразы» мошенников в разговоре с детьми
В МВД назвали фразы, по которым ребенок сможет определить, что ему позвонил мошенник, передает «РИА Новости».
В министерстве отметили, что злоумышленники часто звонят несовершеннолетним от имени работников школ или госорганов. Чаще всего аферисты говорят «кодовые фразы»:
- «твои родители подозреваются в преступлении»,
- «включи камеру для проведения обыска»,
- «необходимо задекларировать деньги и ценности»,
- «ты помогаешь следствию».
В МВД подчеркнули, что мошенники часто просят детей сообщить личные данные, например, банковской карты или код из смс. Они могут также обещать ребенку подарки, просить деньги или угрожать.
Ранее в министерстве рассказали, что мошенникам легче заполучить данные людей, использующих устаревшие протоколы безопасности и стандартные ответов на контрольные вопросы. Кроме того, не следует хранить информациюо банковских картах в браузере, подчеркнули в МВД.
Угадав стандартные ответы на вопросы, мошенники могут быстро зайти ваккаунт пользователя. Что касается протоколов безопасности, то сегодня эффекитвнее всего перейти на стандарт WPA3, обеспечивающий усиленное шифрование данных и устойчивость к атакам методом подбора паролей.
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