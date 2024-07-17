Таможня предупредила о схеме мошенничества с Иваном Ивановичем
Федеральная таможенная служба (ФТС России) предупредила об участившихся случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства ведомства, сообщила служба в своем телеграм-канале.
Суть мошеннической схемы ФТС описывает следующим образом: «руководитель» обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. Затем с таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности сотрудничества.
«В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», — говорится в сообщении службы. В ФТС подчеркнули, что в таких случаях следует связаться с управлением по противодействию коррупции ФТС.
В начале июня ТАСС со ссылкой на опрос маркетплейса «Выберу.ру» сообщал, что с начала 2024 года более 85% опрошенных россиян или их близкие уже сталкивались с мошенниками. У 31% опрошенных случаи контакта с мошенниками были единичными — 1–2 раза с начала года. При этом 14% участников сталкивались с мошенниками примерно раз в месяц, а 11% примерно пару раз в месяц.
Кроме этого, 16% респондентов пожаловались, что такой контакт происходит минимум раз в неделю, а 14% — несколько раз в неделю. На вопрос «Был ли в вашей жизни случай, когда мошенникам удавалось похитить деньги у вас или ваших близких?» 54% опрошенных ответили отрицательно. Еще 37% респондентов сообщили, что с ними или их близкими такая ситуация произошла один раз, а с 9% — более одного раза.
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