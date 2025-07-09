США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека

Франческа Альбанезе (Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе из-за «незаконных и постыдных попыток спровоцировать Международный уголовный суд на действия» против руководства и компаний США и Израиля, написал госсекретарь Марко Рубио в социальной сети X.

«Сегодня я ввожу санкции против Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки инициировать судебные преследования в Международном уголовном суде против должностных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — заявил Рубио.

Он добавил, что США всегда будет «поддерживать своих партнеров в их праве на самооборону» и «защищать наш суверенитет и суверенитет наших союзников».

Как пишет Politico, на прошлой неделе Альбанезе призвала Международный уголовный суд «провести расследование и возбудить уголовные дела против руководителей корпораций и/или корпоративных структур», обвиняя Израиль в совершении военных преступлений в ходе войны с ХАМАС.

В докладе под названием «От экономики оккупации к экономике геноцида» Альбанезе указала 48 корпоративных субъектов — от производителей оружия до финансовых компаний — обвиняемых в извлечении прибыли на основе сотрудничества с израильским правительством.

Ранее в этом году Целевая группа Министерства юстиции США по борьбе с антисемитизмом призвала ООН отстранить Альбанезе от должности, ссылаясь на ее «молчание и избирательное возмущение».

Назначенная на эту должность в 2022 году, Альбанезе призывала к введению санкций и эмбарго на поставки оружия Израилю с момента полномасштабного вторжения в сектор Газа в октябре 2023 года. Израильское правительство запретило Альбанезе въезд в страну в феврале 2024 года после ее публичного заявления о том, что «жертвы резни 7 октября были убиты не из-за своей еврейской принадлежности, а в ответ на израильское угнетение».

В феврале Израиль вышел из Совета ООН по правам человека. Глава МИД страны Гидеон Саар заявила, что «этот орган сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека». До этого свою страну из совета также вывел президент США Дональд Трамп.