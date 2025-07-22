Мединский приехал в Госдуму перед переговорами в Стамбуле
В Государственную думу прибыл помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Вместе со спикером Думы Вячеславом Володиным Мединский зашел в зал пленарных заседаний.
Помощник президента принял участие в закрытой части заседания.
Во время заседания Мединскому вручили медаль Станислава Говорухина, сообщил депутат Станислав Наумов.
«Награжден одной из самых почетных наград в мире отечественного парламентаризма — медалью Станислава Говорухина», — написал он в своем телеграм-канале и пожелал успеха на переговорах в Стамбуле.
Новая встреча российской и украинской делегаций может пройти уже на этой неделе. По данным ТАСС, третий раунд запланирован на 24 июля. «РИА Новости» допустило и 25 июля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что переговоры состоятся 23 июля.
Как сообщал источник РБК в переговорной группе, площадкой встречи Москвы и Киева остается Стамбул.
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