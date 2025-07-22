В Шереметьево пассажирам начали выдавать матрасы для отдыха
Ожидающим отправки рейсов пассажирам в Шереметьево начали выдавать матрасы для отдыха, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Людей также снабжают бесплатной питьевой водой, в аэропорту организовали систему круглосуточного информирования. Для граждан с инвалидностью обустроили отдельные залы, которые работают 24/7, уточнили в Шереметьево.
В аэропорту отметили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — говорится в сообщении.
За последние несколько дней в российских аэропортах регулярно вводили ограничения на фоне угрозы атак БПЛА. В ночь на 21 июля в Московском регионе силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, из них 15 летели на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в Новой Москве.
Утром 21 июля в Шереметьево задержали 108 вылетов и 196 прилетов, отменили 84 вылета и 93 прилета. Во Внуково задержали 61 вылет и 66 прилетов, отменены девять вылетов и 15 прилетов. В Домодедово — 22 задержанных вылета и 21 прилет, отменены два вылета. Несколько лайнеров перенаправили в аэропорт Пулково в Петербурге.
Генеральная прокуратура сообщила, что взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в аэропортах.
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