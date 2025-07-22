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Политика ,  
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Матвиенко назвала умершую главу Верховного суда талантливым руководителем

Фото: Денис Пантелеев / РБК
Фото: Денис Пантелеев / РБК

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким главы Верховного суда Ирины Подносовой, ее слова опубликованы в телеграм-канале Совфеда.

О смерти Подносовой суд сообщил утром 22 июля, причиной стало онкологическое заболевание.

«Ирина Леонидовна посвятила жизнь служению закону и Отечеству, внесла большой вклад в развитие юридической практики, совершенствование судебной системы страны, приумножение ее лучших традиций. Все, кто знал Ирину Леонидовну, будут помнить ее настоящим гражданином и патриотом», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, Подносова была неравнодушным и отзывчивым человеком, талантливым руководителем и всегда и во всем стремилась приносить максимальную пользу людям. Матвиенко также отметила, что коллеги уважали и ценили ее за трудолюбие, компетентность, принципиальность и последовательность в решении самых важных вопросов.

От юриста до главы Верховного суда: карьера Ирины Подносовой
Фотогалерея 
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) одновременно с Владимиром Путиным. После окончания&nbsp;университета она работала в юридическом отделе Леноблисполкома, а после в Вольске (Саратовская область) на заводе строительных изделий. Там она прошла путь от юридического консультанта до начальника отдела. Позднее Подносова вернулась в Петербург, где начала судейскую карьеру. С 1990 года работала в Лужском городском суде Ленинградской области&nbsp;&mdash; сначала судьей, затем председателем суда. В 2013 году ее назначили зампредседателя Ленинградского областного суда, через четыре года она возглавила инстанцию, а в 2018 году стала председателем Второго апелляционного суда.

Подносова возглавляла суд чуть более года — ее назначили на пост в апреле 2024 года, после смерти предшественника, Вячеслава Лебедева. Он был главой Верховного суда на протяжении более чем 30 лет — с 1991 по 2024 год.

Ирина Подносова окончила юрфак ЛГУ в 1975 году, училась вместе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Первое место работы — консультант отдела юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году стала его главой. Была членом совета судей Ленинградской области, дважды занимала в нем пост председателя. В 2017–2018 годах была председателем Ленинградского областного суда.

В 2018 году Подносову назначили главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции, в июле 2020 года — заместителем председателя Верховного суда России, председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

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Евгений Вахляев
Верховный суд Ирина Подносова соболезнования Валентина Матвиенко
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Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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Ирина Подносова
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29 октября 1953 года
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