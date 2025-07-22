 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни

Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни. Об этом РБК рассказал источник в ее окружении.

По словам собеседника РБК, Подносова больше года сражалась с тяжелой болезнью. Ей был 71 год.

Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова
Политика
Ирина Подносова

О смерти Подносовой суд сообщил утром 22 июля. Она возглавляла суд чуть более года — ее назначили на пост в апреле 2024 года, после смерти предшественника, Вячеслава Лебедева. Он был главой Верховного суда на протяжении более чем 30 лет — с 1991 по 2024 год.

Ирина Подносова окончила юрфак ЛГУ в 1975 году, училась вместе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Первое место работы — консультант отдела юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году стала его главой. Была членом совета судей Ленинградской области, дважды занимала в нем пост председателя (2006–2008, 2010–2012). В 2017–2018 годах — председатель Ленинградского областного суда.

В 2018 году ее назначили главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции. А в июле 2020 года — заместитель председателя Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Дмитрий Серков
Верховный суд Ирина Подносова смерть
Ирина Подносова фото
Ирина Подносова
председатель Верховного суда России
29 октября 1953 года
Материалы по теме
Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
Трамп обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в «преступлении века» Политика, 10:25
Клуб КХЛ уволил главного тренера за полтора месяца до старта сезона Спорт, 10:25
В Ярославле задержали подозреваемую в подготовке теракта по заданию Киева Политика, 10:23
Рынок автоперевозок попал в тарифную яму: что дальше — 3 прогнозаПодписка на РБК, 10:16
Бюджет самого богатого клуба России достиг ₽20 млрд Спорт, 10:09
Чем была известна глава Верховного суда Ирина Подносова 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Израиль заявил, что его «терпение на исходе» Политика, 10:01
В Петербурге у ФСБ задержали американцев, израильтянина и петербуржца Общество, 10:00
Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России Общество, 09:57
В Белорецке сотрудницу военкомата уволили после жалоб матерей военных Политика, 09:53
Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни Политика, 09:45
О чем забывают маркетологи в погоне за вау-эффектомПодписка на РБК, 09:42
К вице-губернатору Брянской области пришли с обысками из-за укреплений Политика, 09:40