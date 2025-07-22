Ирина Подносова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава Верховного суда Ирина Подносова умерла после тяжелой болезни. Об этом РБК рассказал источник в ее окружении.

По словам собеседника РБК, Подносова больше года сражалась с тяжелой болезнью. Ей был 71 год.

О смерти Подносовой суд сообщил утром 22 июля. Она возглавляла суд чуть более года — ее назначили на пост в апреле 2024 года, после смерти предшественника, Вячеслава Лебедева. Он был главой Верховного суда на протяжении более чем 30 лет — с 1991 по 2024 год.

Ирина Подносова окончила юрфак ЛГУ в 1975 году, училась вместе с будущим президентом России Владимиром Путиным. Первое место работы — консультант отдела юстиции исполкома Ленинградского облсовета депутатов. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году стала его главой. Была членом совета судей Ленинградской области, дважды занимала в нем пост председателя (2006–2008, 2010–2012). В 2017–2018 годах — председатель Ленинградского областного суда.

В 2018 году ее назначили главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции. А в июле 2020 года — заместитель председателя Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам.