В РЖД сообщили о введении в график поездов, следующих к Черному морю

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поезда, следующие сегодня в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, сообщили в РЖД.

Они были задержаны 20–21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. В РЖД отметили, что в настоящее время после прохождения «барьерных мест» поезда оперативно нагоняют отставание.

При этом из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию.

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских дронов в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.

Ранее, в ночь на 19 июля, Ростовская область также подверглась атаке беспилотников. Падение фрагментов одного из дронов на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждение контактной сети.

Вечером 21 июля в РЖД сообщили, что ввести движение поездов в график планируется к утру следующего дня.