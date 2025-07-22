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Военная операция на Украине ,  
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В РЖД сообщили о введении в график поездов, следующих к Черному морю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поезда, следующие сегодня в направлении черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, сообщили в РЖД.

Они были задержаны 20–21 июля из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. В РЖД отметили, что в настоящее время после прохождения «барьерных мест» поезда оперативно нагоняют отставание.

При этом из-за позднего прибытия под оборот ряд поездов следуют с задержкой до двух часов. В обратном направлении они будут отправляться по расписанию.

РЖД сообщили о задержке в Ростовской области 50 поездов из-за ЧП с БПЛА
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских дронов в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.

Ранее, в ночь на 19 июля, Ростовская область также подверглась атаке беспилотников. Падение фрагментов одного из дронов на перегоне Лихая — Замчалово вызвало повреждение контактной сети.

Вечером 21 июля в РЖД сообщили, что ввести движение поездов в график планируется к утру следующего дня.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине поезда РЖД задержка поезда
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