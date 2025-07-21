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Военная операция на Украине ,  
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РЖД сообщили о задержке в Ростовской области 50 поездов из-за ЧП с БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Ростовской области из-за последствий ЧП на станции Каменоломни в понедельник, 21 июля, с задержками идут более 50 поездов формирования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) и компании «Гранд Сервис Экспресс». Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В некоторых случаях время отставание от графика достигает нескольких часов. Всем пассажирам оказывают «всестороннюю помощь и содействие».

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов — питанием» — говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД.

Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется информирование через СМС, добавили в пресс-службе.

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За несколько часов до этого речь шла о 26 задержанных пассажирских поездах, по информации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Там отметили, что задержка в пути следования составляла от 13 минут до 4,5 часов. К этому привело ЧП на станции Каменоломни, где на «объект инфраструктуры» упали обломки БПЛА и произошел пожар. Для его тушения был задействован пожарный поезд, объяснили в компании.

«Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью» — уточнили в СКЖД.

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине РЖД Ростовская область БПЛА задержка поезда железные дороги ФПК Крым
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