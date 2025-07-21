В поселке в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале

Из-за падения обломков беспилотника в поселке Каменоломни загорелась кровля зданий ж/д вокзала, сообщил ростовский губернатор Слюсарь. Предварительно, пострадавших нет, из диспетчерской эвакуировали троих

В Ростовской области военные отражают воздушную атаку, беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.

Также в этом поселке загорелся цветочный магазин, на место прибыли расчеты пожарно-спасательных служб, добавил Слюсарь.

Поселок Каменоломни — пригород Шахт.

О сбитых беспилотниках сообщал и столичный мэр Сергей Собянин. С начала суток 21 июля он рассказал о трех перехваченных дронах. На этом фоне ограничения ввели в аэропортах Шереметьево и Жуковский.