В поселке в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале
В Ростовской области военные отражают воздушную атаку, беспилотники уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.
Также в этом поселке загорелся цветочный магазин, на место прибыли расчеты пожарно-спасательных служб, добавил Слюсарь.
Поселок Каменоломни — пригород Шахт.
О сбитых беспилотниках сообщал и столичный мэр Сергей Собянин. С начала суток 21 июля он рассказал о трех перехваченных дронах. На этом фоне ограничения ввели в аэропортах Шереметьево и Жуковский.
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