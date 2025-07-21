РЖД назвали срок возвращения поездов в график после атак БПЛА
Поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, планируется ввести в график к утру 22 июля, сообщают РЖД. Планируется, что к этому времени все поезда будут следовать по расписанию.
«В настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, поездов, следующих на Север, — до четырех часов», — добавили в компании.
В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских дронов в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.
К утру более 50 поездов шли с задержками. «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов — питанием», — пообещали в РЖД.
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