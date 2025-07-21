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Военная операция на Украине ,  
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РЖД назвали срок возвращения поездов в график после атак БПЛА

Задержанные из-за атак БПЛА в Ростовской области поезда введут в график 22 июля
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поезда, задержанные из-за происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, планируется ввести в график к утру 22 июля, сообщают РЖД. Планируется, что к этому времени все поезда будут следовать по расписанию.

«В настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении Юга, составляет до двух часов, поездов, следующих на Север, — до четырех часов», — добавили в компании.

В поселке в Ростовской области из-за атаки дронов возник пожар на вокзале
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Ростовской области в ночь на 21 июля средства ПВО отразили атаку украинских дронов в нескольких городах и поселках, в том числе в Каменоломнях, где от упавших обломков сбитого дрона загорелась кровля здания диспетчерского пункта железнодорожного вокзала.

К утру более 50 поездов шли с задержками. «Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов — питанием», — пообещали в РЖД.

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