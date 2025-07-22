Конгрессмен Бэкон поблагодарил Меланию за смену позиции Трампа по России
Президент США Дональд Трамп изменил отношение к Москве в рамках конфликта на Украине из-за вмешательства своей жены Мелании, заявил член палаты представителей конгресса республиканец Дон Бэкон, пишет The Hill.
В интервью программе The Hill Sunday политик рассказал, что супруга американского лидера напоминает ему об ударах России по украинским городам.
«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — отметил Бэкон.
Республиканец отметил, что рад изменению позиции Трампа в отношении украинского конфликта.
Трамп в последние несколько недель изменил риторику в отношении России, а также пообещал Украине новые вооружения. Это произошло после его последней беседы с российским президентом Владимиром Путиным, после которой он позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политики также созванивались 14 июля.
Республиканец отметил, что «недоволен» Россией. На прошлой неделе Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что относятся к смене риторики Трампом «довольно спокойно», однако серьезно воспринимают его высказывания и анализируют их.
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