Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняли спустя четыре часа

В аэропорту Саратова возобновили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры ввели накануне, 21 июля, в 23:20 мск. Отменили их в ночь на 22 июля в 3:27 по тому же времени.

В аэропорту города периодически ограничивают прием и отправку гражданский лайнеров, объясняя меры заботой о безопасности полетов. Власти регулярно сообщают об ударах украинских дронов по Саратовской области.

Так, 5 июля губернатор Роман Бусаргин писал в своем телеграм-канале, что БПЛА повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове. До того, он сообщал о введении угрозы атаки беспилотников.