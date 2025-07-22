Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняли спустя четыре часа
В аэропорту Саратова возобновили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры ввели накануне, 21 июля, в 23:20 мск. Отменили их в ночь на 22 июля в 3:27 по тому же времени.
В аэропорту города периодически ограничивают прием и отправку гражданский лайнеров, объясняя меры заботой о безопасности полетов. Власти регулярно сообщают об ударах украинских дронов по Саратовской области.
Так, 5 июля губернатор Роман Бусаргин писал в своем телеграм-канале, что БПЛА повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове. До того, он сообщал о введении угрозы атаки беспилотников.
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