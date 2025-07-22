Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов

Силы ПВО России перехватили 25 украинских БПЛА самолетного типа над пятью регионами России за шесть часов, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Так, 12 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Брянской, по два — над Калужской областью и над Московским регионом, а еще один БПЛА был уничтожен в небе над Крымом.

О ликвидации дронов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, подчеркнув, что нет ни пострадавших, ни разрушений. Глава Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, подчеркнул, что в его регионе БПЛА были сбиты над Куйбышевским, Хвастовичским, Тарусским и Кировским районами.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша в своем телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 17:47 о сбитом дроне, летевшем на Москву.