При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены дома
Жилые дома в Энгельсе и Саратове были повреждены при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал он.
Двумя часами ранее глава Саратовской области сообщил об угрозе атаки дронов и добавил, что локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения.
Бусаргин также отметил тогда, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Они действуют уже около трех часов.
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