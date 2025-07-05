При ударе дронов ВСУ в Саратове и Энгельсе повреждены дома

Жилые дома в Энгельсе и Саратове были повреждены при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Предварительно пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», — написал он.

Двумя часами ранее глава Саратовской области сообщил об угрозе атаки дронов и добавил, что локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения.

Бусаргин также отметил тогда, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Они действуют уже около трех часов.

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